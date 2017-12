Stevns Lydavis får Handicapprisen 2017

(Last Updated On: 14. december 2017)

Der var blomster og pris til de frivillige fra Stevns Lydavis, som hver onsdag formiddag læser nyhederne op fra ugens udgave af Stevnsbladet. (Foto: Rita Siig)

Hårlev: Handicapprisen 2017 blev uddelt mandag aften , og modtagerne var holdet bag Stevns Lydavis.

Bag prisen står Stevns Handicapråd, der havde modtaget indstillingen af Lydavisen fra Inger Arndt. Samme Inger Arndt har også skrevet et juledigt, og næstformand i Handicaprådet, John Dalsgaard Jensen, indledte sin tale med at læse digtet op.

– Digtet er skrevet af Inger Arndt, som jeg ikke kender endnu, men som med digtet satte en del tanker i gang. Jeg vidste ikke, om Inger selv var handicappet, på nogen måde, men i digtet kan jeg læse om mange af de begrænsninger, jeg hører om og oplever, når jeg snakker med folk, der har fysiske problemer af forskellige årsager. Og den sidste linje i digtet satte gang i tankerne, på mange måder, sagde John Dalsgaard Jensen, og fortsatte.

– Det, at sætte sig ned med avisen og orientere sig om, hvad der foregår, lokalt og rundt i verden, er en meget stor værdi. Jeg glæder mig rigtigt meget over, at det her på Stevns er blevet muligt at følge med, også for blinde og svagtseende.

Læs Inger Arndts juledigt her.

Tak til alle de frivillige

Prisen blev overrakt til Lise-Lotte Kannik Marquardsen fra det frivillige hold bag Stevns Lydavis, der benyttede lejligheden til at takke Monica Andersen fra Cloud Nine for at være som en »hjælpende ånd«, der hjælper med CD-udleveringerne.

Der var også en stor tak til Stevns Lokalradio, hvor Lydavisen hver onsdag bliver produceret.

Og endelig sendte Lise-Lotte Kannik Marquardsen en stor tak til den frivillige gruppe, som hver uge sørger for omdeling af lydaviserne til de 25 abonnenter, som alle er svagtseende eller blinde.

Stevns Lydavis blev første gang omdelt i august 2016, og der har siden været omkring 70 udgivelser. Med hjælp fra Lena Bjerrum Bach fra frivillighedscentret var det en lokal borger fra Hårlev, Jens Kirkegaard, som tog initiativ til lydavisen. Ole Gjermansen fra Stevns Handicap Forbund har også været markant i arbejdet med at starte avisen op.

Blind og adoptivbarn

Hans Erik Olsen fra Herfølge var inviteret til at fortælle om sit liv som blind.

Han gav en meget livsbekræftende fortælling, trods en start på livet, der var op ad bakke. Hans Erik og hans tvillingebror Henrik var begge født blinde, hvilket i 1960’erne betød, at man skulle undervises på Statens Institut for Blinde ved Refnæs.

Dertil kom tvillingerne, syv måneder gamle. Samtidig måtte deres biologiske forældre opgive at have dem. Det betød et liv på et børnehjem, afventen på adoption, kombineret med undervisning på Refnæs, hvor blandt andet Louis Brailles blindeskrifts tegnsystem var en del af pensum.

Der var en interesseret adoptivfamilie, de var begge blinde, og det tog 12 år før adoptionen blev en realitet.

Hans Erik blev uddannet telefonist, og har siden haft forskellige stillinger, blandt andet på Høvelte Kaserne, i Skat og hos Køge Politi.

Han har hele livet været aktiv med frivilligt arbejde, gode hobbyer, formand for Blindehistorisk Selskab samt arbejder med digitalisering og katalogisering omkring blindes forhold historisk set.

Han cykler tandem – blandt andet sammen med Ole Gjermansen, har spillet goalball og for seks år siden fik han bevilliget en førerhund, hvilket han har stor glæde af.

rmh