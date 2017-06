Stevns Museum lukker ikke

(Last Updated On: 14. juni 2017)

Vicekommunaldirektør og bestyrelsesformand afviser planer om at lukke museet ved Højerup

(Foto: Østsjællands Museum)

Højerup: På maj måneds sidste dag gik der såkaldt shitstorm i den. Det var en tilsyneladende tv-and, der meldte ud, at Østsjællands Museum lukker Stevns Museum i Højerup. Men det afvises af bestyrelsesformand, Lars Kirdan fra Østsjællands Museum.

Åbent i sommerferien

Museumsdirektør Jacob Salvig oplyser, at Stevns Museum er åbent i skolernes sommerferie.

Museet har blandt andet været lukket grundet bygningernes dårlige stand, og det har bestyrelsen endnu ikke løst.Bestyrelsesformand Lars Kirdan forklarer, at bestyrelsen forsøger at finde en løsning. Han kan ikke sige om eller hvornår dette sker, men vil heller ikke sige noget konkret om der er tale om en permanent lukning:

– Det kan jeg ikke se skulle ske, lyder det fra Lars Kirdan.

Mange nye tiltag på vej

Denne tilsyneladende »fake news« tilbagevises også hårdnakket af Stevns Kommune.

– Ud fra et indslag på TV Øst, og i de kommentarer, der er kommet til indslaget på Facebook, kan man let få det indtryk, at formidlingen af verdensarven lukker sammen med Stevns Museum. Det er på ingen måde tilfældet! Tvært imod kører verdensarvsprocessen fortsat helt efter planen, udtaler vicekommunaldirektør, Bjørn Voltzmann og tilføjer:

– Besøgscentret i Boesdal følger planen, og lige nu venter vi på svar fra den fond, vi har søgt om midler hos. Herudover er vi på vej med nogle spændende formidlingstiltag i Boesdal, Højerup og på Stevns Fyrcenter i et samarbejde med Verdensarv Stevns. Stevns Turistforening og Selskabet Højeruplund, hvor vi stiller platforme op, som dels fortæller historien om verdensarven dels fortæller historien om det enkelte sted. Og så er vi på vej med nogle midlertidige skiltepyloner de samme tre steder, hvor man vil kunne få indblik i verdensarvsprocessen fremadrettet, slutter Bjørn Voltzmann.

Verdensarvsrute i vente

Det er planen, at de forskellige formidlingstiltag skal være klar til sæsonen til glæde for de mange turister, som besøger Stevns. Udover de omtalte formidlingstiltag er Verdensarv Stevns på vej med en ’verdensarvsrute’ i Højerup, en rute, som vil guide gæsterne rundt, så de får set de spændende steder, området har at byde på.

Herudover tilbyder Østsjællands Museum og Stevns Naturcenter fortsat verdensarvsture ved Stevns Klint.

Stevns Museum ligger ved Højeruplund ved Stevns Klint. Museet er en del af Østsjællands Museum, der er en sammenlægning af Stevns Museum og GeoMuseumFaxe.

sky