Stevns Museum er lukket

(Last Updated On: 14. juni 2017)

I døren på Stevns Museum sidder et opslag, der bekendtgør, at museet er lukket i 2017. På museets hjemmeside har man behændigt undgået at oplyse om lukningen.

Vil man besøge museet, bliver man henvist til et link med guidede verdensarvture. Med andre ord: der er lukket og slukket for den kulturhistoriske samling.

Museet er statsanerkendt og får dermed tilskud fra både stat og kommune. For at blive statsanerkendt – det blev museet i begyndelsen af 1990’erne – er der en lang række krav som skal opfyldes. Bevaring, registrering, forskning og formidling skal ledes af museumsfagligt personale og museet skal være tilgængeligt for offentligheden. Man kan ikke bare lukke museet som en tyv om natten. Men det vil være legitimt at lukke det, hvis der foreligger en plan for ombygning og fornyelse af udstillingerne. Hvis der foreligger en sådan plan, er den i hvert fald ikke kommet frem i offentligheden.

I august sidste år valgte flertallet af museumsforeningens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling at give afkald på indflydelse fremadrettet. Mon medlemmerne også havde gjort det, hvis de vidste, at de dermed banede vejen for museets lukning?

Bestyrelsen for Østsjællands Museum skylder os en forklaring: hvilke planer har man og hvornår genåbner museet?

Susanne Nielsen

Grusgravvej 10, Tommestrup