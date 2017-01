Stevns politiker: »Kommunalbestyrelsens medlemmer opfører sig som en børnehave«

Om politikere på Stevns vil stille op til næste kommunalvalg til november eller ej kunne læses i en artikel i Dagbladet lørdag den 7. januar. Interessant læsning.

Den bemærkning, jeg hæftede mig mest ved, var Venstre gruppeformandens bemærkning om dialogen under debatterne i kommunalbestyrelsen, og at kommunens øverste organ blev sammenlignet med en børnehave.

Vi vælgere skal i de kommende måneder udvælge de politikere og det parti, som vi mener, har evnerne og intentionerne til at sikre Stevns nogle gode år efter kommunalvalget. Vi bør sande en klog persons ord. Vi har de kommunalpolitikere, som vi fortjener. Det er så sandt, så sandt, og hvis politikerne selv mener, at kommunalbestyrelsens debatter minder om støjen i en børnehave, for man kan vel ikke kalde børns leg, råben og drillerier i en børnehave for andet end støj, så er niveauet jo lagt. Ikke af medierne. Ikke af kritikerne og ikke af Stevnsboerne men af Stevns politikerne selv.

Om ikke så længe offentliggør partierne deres kandidater. Der bliver sagt mange ord og lovet mange ting. Det er op til os borgere at skelne imellem pral og tom snak og så politisk vilje og evner.

Det er vores Stevns – ikke kun deres Stevns, hvilket man engang imellem får opfattelsen af.

Stil spørgsmål til opstillerne: Hvordan vil du realisere dine planer? Hvilken erfaring har du i at få andre med på dine ideer? Hvordan vil du sikre, at de næste fire år ikke bliver ørkesløse skænderier og uproduktive debatter?

Lad os i de næste ti måneder finde ud af, hvad opstillerne er lavet af, og hvad de har at byde på. Ikke mindst de nuværende kommunalpolitikere skal vi spørge ind til. De har jo om ikke andet bevist, at de ikke har evnet at samarbejde eller føre en debat eller diskutere på en konstruktiv og saglig og høflig måde.

Hvorfor skulle de kunne gøre det i den nye valgperiode, når de ikke har evnet det i den gamle? Måske er det netop her problemet ligger begravet. Måske skal vi glemme de nuværende politikere og vælge nye friske kræfter til at styre Stevns. Det kan jo ikke blive værre end i de sidste godt tre år – vel?

Venlig hilsen

Flemming Sten Petersen – pensionist

– ikke at forveksle med tidligere venstre kommunalpolitiker af næsten samme navn

Dyndledsvej 23

Endeslev