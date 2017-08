Stevns Roklub kan bare det med sculler

(Last Updated On: 15. august 2017)

Festlige dage og flotte placeringer til de unge roere fra Stevns Roklub. (Privatfoto)

Rødvig: Roklubben Stevns deltog i weekendens rostævne i Holstebro. Roklubben Stevns havde folk ved årene i mange rækker og årgange.

Roklubben stillede med ungdomsroere fra de yngste junior E til de største i A rækken.

Imponerende debut

Ny årgangsmester i drenge d klassen er igen i år fra Stevns og hedder Jakob Iversen, der overbevisende vandt sin klasse med Nikolaj Andersen på en fjerdeplads og Nikolaj Olsen på en femte.

Guldmedalje til Nikoline

Noget tyder på, at Stevns Roklub bare kan det dér med scullerroning, som er en kaproning, ofte uden ror med to årer til hver roer.

Nikoline Tornehøj Kroll missede A finalen lørdag, men vandt det indledende løb søndag og endte med at komme i mål et par bådslængder foran nummer to i søndagens A finale. Lige efter fik hun trukket en ligeså imponerende sejr hjem i dobbeltsculleren med Louise Hyldager fra Danske Studenters Roklub, hvor de i åben klasse slog seniorerne fra diverse talenthold.

I drengenes b klasse roede Malthe Christiansen sig i en flot A finale, i hans debut ved årgangsmesterskaberne, hvor han fik en flot femteplads. Søndag vandt han C finalen i strid modvind.

Nye horisonter forude

Roklubben Stevns placering ved kysten kan give udfordringer i forhold til scullerroning, men med en fantastisk forældreindsats lykkes klubben alligevel med at kunne træne roere op til at være med helt fremme, forklarer Klaus Kroll fra klubben.

sky