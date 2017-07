Stevns Rundt på cykel

(Last Updated On: 25. juli 2017)

Sidste år blev rytterne sendt afsted i flot solskin. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Igen i år arrangerer Stevns Cykel Motion cykelløbet Stevns Rundt den første tirsdag i august, som i år falder den 1. august.

Der er dels et familieløb på 22 kilometer, som starter til sidst på pladsen ved SuperBrugsen,

– Så er der fred og ro for de hurtige ryttere, som starter først. Desuden er der ruter på 50 og 75 kilometer. De ryttere, der kører længst, starter som de første kl. 18.30, og deltagerne i familieløbet forventes at starte ca. kl. 18.50, siger løbsarrangør Bjarne Andersen.

Ruterne er afmærket med skilte i forskellige farver, og klubbens medlemmer vil være at finde ude på ruterne, hvor de dirigerer rytterne igennem på bedste vis.

Der har i år ikke været behov for trafikomlægninger, ej heller er der planlagt gravearbejder eller lignende på de oprindelige ruter, som i øvrigt findes på klubbens hjemmeside stevnscykelmotion.dk.

Politiet har givet dispensation for brug af cykelstier, men ellers køres der efter færdselslovens regler.

Arrangørerne håber på, at bilisterne på denne aften vil vise særlige hensyn overfor cykelløbets deltagere.

Start og slut ved SuperBrugsen

For deltagerne på familieruten, er der depot ved parken på Gjorslev. Der er her mulighed for en lille pause, som mange af løbets deltagere ser frem til.

For deltagerne på både 50 og 75 kilometer ruterne, er der depot i Frøslev. Ved depoterne er der mulighed for at få lidt at spise og drikke, så man ikke går sukkerkold.

Startkort kan købes på pladsen fra kl. 17, og som de to foregående år, vil det igen i år være muligt at betale med MobilePay, som i år får sit helt eget salgssted.