Stevnsbladet som lydavis

(Last Updated On: 30. maj 2017)

En gruppe af frivillige læser hver uge de vigtigste nyheder fra Stevnsbladet ind som lydavis. Derefter bliver cd’en med lydavisen lagt i en konvolut og sendt med posten ud til brugerne, 23 blinde og svagtseende.

Det har indtil forringelsen af postvæsenet fungeret udmærket, men nu går der op til en uge, før lydavisen når ud. Og så er det jo ikke nyheder mere.

Derfor søger vi frivillige til uddeling af lydavisen til blinde og svagtseende.

Derfor er der nogle, der har fået den idé, at de kan danne en gruppe af frivillige, der kører ud med cd’erne, når de er indtalt. Det foregår om onsdagen, så det vil være fint, hvis den kan uddeles i løbet af dagene derefter. Vi forestiller os, at hvis der er nok, der melder sig, kan hver frivillig uddele cirka hver anden uge til fire-seks modtagere i et lokalområde i kommunen. Og frivillighedscentret i Hårlev hjælper med organiseringen af uddelingen.

Stevnsbladet synes selvfølgelig, at det er en god idé og vil derfor gerne bringe efterlysningen af frivillige til denne særlige avisuddeling.

Hvis man er interesseret, kan man henvende sig til Lena Bach i Frivillighedscentret på tlf. Tlf. 6113 1274, mail: lenabach@stevnsfrivillighedscenter.dk eller til Birgit Smedegård på tlf 27116625 eller mail: birgit@smedegaardolesen.dk.

Med venlig hilsen

Jens Kierkegaard

Ole Gjermandsen