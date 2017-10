Stevnsboen og fetaeventyret

(Last Updated On: 12. oktober 2017)

Uwe Rasmussen fra Strøby Egede har gemt sin gamle rejsetaske med rapporter om det store danske feta-eventyr, som indgår i den nye bog »Danske eventyr i Iran«. (Foto fra bogen)

Ny bog fortæller om Uwe Rasmussen fra Strøby Egede, der spillede en afgørende rolle i Danmarks salg af fetaost.

Strøby Egede: Verdens største fetaordre fandt sted mellem 1973-1997. Det var Mejeriselskabet Danmark der stod bag, og Landbrugsrådet havde en »frontsoldat«, som rejste verden rundt for at opdage nye markeder for danske varer. Det var Uwe Rasmussen fra Strøby Egede.

Solidt forarbejde gav succes

Dette fremgår af en ny bog af Morten Hansted. »Danske eventyr i Iran« hedder og er udgivet på Gyldendal. Bogen fortæller historien om Iran via de danskere, der i tidernes løb er rejst til landet for at prøve lykken.

De danske eventyr i Iran rummer både store succeser og katastrofale fiaskoer. Alt sammen fortalt i et medrivende sprog og baseret på over 100 interviews med danskere, der har prøvet lykken i Iran.

En af succeserne havde Uwe Rasmussen andel i. I bogen beretter han om hvordan han i 1973 kom til Teheran. Han skulle egentligt været rejst til Sydafrika, men hustruen Grethes første graviditet »kom i vejen« og hans rejse blev omdirigeret til Iran, der var kommet til penge grundet stigende oliepriser.

»Spørgsmålet er, om vi kan komme ind med vores fetaost, men dette kræver uden tvivl et introdutionsarbejde« citeres Uwe Rasmussen for i bogen.

Iranere anholdt af politiet

Det lykkedes. Tre tons ost blev til 6.000 tons, og til 15.000 tons og samarbejdet betød at der kom iransk ministerbesøg til Danmark.

Uwe Rasmussen har fortalt forfatteren Morten Hansted om hvordan ministeren blev anholdt af Københavns Politi.

Ministeren og iranske embedsfolk besøgte et københavnsk stormagasin under en sigthseeing i 1976, og blev anholdt af politiet.

En kunde havde mistet en pung med 120 kroner, og hun mente at den havde iranerne fikset op af hendes taske. »De så så fremmedartede ud«.

Det viste sig dog at hun havde glemt pungen på disken, og den iranske minister talte om politistatsmetoder ved de efterfølgende forhandlinger i dansk landbrug.

Han fik en undskyldning, måske endda 15.000 af slagsen, svarende til mængden af feta.

sky