Stevnsbussen kører udenom Nordstevns

(Last Updated On: 3. juli 2017)

Turismen i det nordlige Stevns eksisterer åbenbart ikke på kommunekonotret i Stevns kommune.

Vi har lige modtaget brochuren over stevnsbussen.dk »Hop på bussen«. Og ser at turen er lavet helt om.

Ja, turismen er endnu engang kun forbeholdt Rødvigområdet. Hvilket den har været siden det gamle Vallø blev slået sammen med Stevns.

Det nordlige område er ikke glemt. Vi kan komme fra nord til Klippinge station og derfra komme rundt til seværdighederne. Og vi kan komme tilbage til Klippinge station.

Hvordan kommer man fra Klippinge station og til startstedet – ja, du kan gå, eller du kan tage toget til Køge og derfra måske være heldig, at der går en bus til startstedet.

Det kan selvfølgelig også være, at kommunen er villig til at betale taxa til alle de nordlige turister. Der er kun seks kilometer at gå til Stevns Camping.

Det er godt nok op af bakke for os, der driver turisme i den nordlig del af kommunen. Bliver totalt boykot af kommunen i alle henseender.

Med venlig hilsen

Aase og Ole Sørensen

Stevns Camping