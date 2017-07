Stevnsdrabet: Advokat kræver frifindelse af drabssigtet

(Last Updated On: 25. juli 2017)

Stevnsdrabet: I efteråret 2016 kom et nyt vidneudsagn, som peger på andre gerningsmænd end Thorsten Grønlund Thomsen, der i 2013 blev idømt 14 års fængsel for drabet på Anders Mark Hansen.

Den drabssigtedes advokat, Mikkel Holm Nielsen, vil nu kræve, at Den Særlige Klageret tager en sjældent brugt paragraf i brug for at få genoptaget sagen. Målet er at få Thorsten Thomsen frifundet.

Mikkel Holm Nielsen oplyser til Stevnsbladet, at navnlig to væsentlige forhold kan kaste nyt lys over sagen. Det ene forhold er ifølge advokaten, at der er en banderelation, hvilket gennem hele sagen har været benægtet af politiet.

Desuden foreligger der ifølge advokaten en navngivning af fire personer, som skulle have begået drabet.

Thorsten Thomsen har hele tiden fastholdt sin uskyld, og sagen har tidligere været indbragt for klageretten, hvor den dog blev afvist.

Lokal betjent bekræfter rockerrelationer

Kun få dage efter drabet fik Midt- og Vestsjællands Politi flere tips om, at baggrunden for drabet kunne findes i det kriminelle rocker- og narkomiljø, og at den dræbte havde forbindelser til både Bandidos, Hells Angels og måske endda et polsk kriminelt netværk. Det skriver Politiken i en artikel dateret den 2. juli i år.

Det skulle angiveligt være både navngivne samt anonyme, men »troværdige« kilder, anført af politiet i de kilderapporter, der findes i sagens akter.

Men rockersporet blev aldrig efterforsket grundigt af politiet. Anklagemyndigheden i både by- og landsret afviste, at der kunne være en forbindelse mellem drabet og rockermiljøet. Nu bekræfter en tidligere landbetjent i Store Heddinge, at den dræbte havde kontakt til rockermiljøet.

Politiassistent Morten Billstrøm har til Politiken fortalt, at han ikke er tvivl om, at nogle af de personer, som Anders Mark Hansen havde kontakt til, var kendte Bandidosrockere eller tæt knyttet til rockerbanden.

I drabssagens akter er desuden oplysninger om et fuldgyldigt Bandidos-medlem, som Anders Mark Hansen angiveligt skulle have været en slags bodyguard for og været i slagsmål sammen med ved flere lejligheder. Om ham har Morten Billstrøm sagt til Politiken:

– Den ledende Bandidos-rocker, som Anders kendte, var kassemester – altså den, der inddrev gæld til Bandidos. Han kom senere i »bad standing« i gruppen og måtte smage sin egen medicin og flygte fra Stevns.

Kun ét fortilfælde

På baggrund af de nye oplysninger har den drabssigtedes advokat medio februar sendt anmodning til Den Særlige Klageret. Anklagemyndigheden er i slutningen af maj måned kommet med bemærkninger til ansøgningen, og det har Thorsten Thomsens advokat svaret på i slutningen af juni måned.

– Det er vanskeligt at få genoptaget en allerede afgjort straffesag via klageretten, og der er så vidt vides kun et fortilfælde, når det drejer sig om drab. Vi håber dog, at klageretten kan se, at de nye oplysninger sammenholdt med sagens øvrige omstændigheder giver bedre mening end, at Thorsten Thomsen skulle have begået drabet, siger Mikkel Holm Nielsen.

Hvis sagen bliver genoptaget, hvilket ifølge advokaten er den første og meget store hurdle, som skal overvindes, vil påstanden under en ny sag være frifindelse af Thorsten Thomsen.

En afgørelse kommer til at afhænge af, hvad klageretten beslutter. Vælger de at afhøre et eller flere vidner, vil der gå længere tid. Hvis de vælger at afgøre sagen nu, foreligger der formentlig en afgørelse i september måned.

Stevnsdrabet: