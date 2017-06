Sti’ let kursus og duller på Nytorv

(Last Updated On: 20. juni 2017)

Store Heddinge: Godt 20 kvinder mødte lørdag formiddag op på Nytorv, der i dagens anledning var »dullet« op med lyserøde, røde og orange pom pom’er. Anledningen var, at Stevns Bibliotekerne holdt et lidt anderledes kursus – kun for kvinder – udi brugen af e-Boks, »Sti’ let på e-Boks« hed det.

Jane Andersen fra Stevns Bibliotekerne bød deltagerne velkommen – til at begynde med i særdeles høje hæle, som hun dog måtte stige ned fra i løbet af velkomsten. Heldigvis havde Jane skiftesko med i tasken.

På torvet var der hjælp til alle dem, der havde brug for hjælp til at få adgang til deres e-Boks på deres smartphones. Herefter gik turen til Borgerservice på Rådhuset, hvor der var hjælp at hente til NemID. På Store Heddinge Bibliotek blev der talt om fordelen ved funktionen »Giv andre adgang« i e-Boks, og kurset sluttede på Nytorv med lodtrækning og boggaver.

Stevns Bibliotekerne havde allieret sig med butiksindehaver Monica Andersen fra Cloud Nine og Mojo, som blandt andet sørgede for kontakt til byens forretninger med henblik på at sponsere gaver, som de tilmeldte deltagere kunne vinde gennem lodtrækning. Fra Stevns Bibliotekerne var der en boggave til alle tilmeldte.

rmh

(Fotos: Rikke Michael Hansen)