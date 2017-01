Stigende boligpriser på Stevns

Stevns: – Over det seneste år er salgsprisen på huse steget i alle kommunerne i Region Sjælland. Det peger på fremtidige prisstigninger for langt de fleste boligejere i regionen, siger Boligheds boligøkonom, Thomas Lynggaard Germann.

Udbudsprisen på huse i Region Sjælland steg i gennemsnit med 7,5 procent det seneste år. Og Region Sjælland skiller sig også ud fra de øvrige regioner udenfor hovedstaden ved at kunne notere prisstigninger i alle områdets kommuner. Det viser den seneste opgørelse fra bolighed.dk af udbudspriserne fra 4. kvartal 2016.

På Stevns er huspriserne for villaer og rækkehuse steget med 6,2 procent, hvis man sammenligner priserne for 4. kvartal 2015 og 4. kvartal 2016.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for et hus på Stevns var i 4. kvartal 2016 på 12.451 kr.

Største og mindste prisstigninger

Selvom boligerne i Roskilde Kommune har regionens højeste kvadratmeterpriser – de er på 24.278 kr. – så er det boligejere i andre kommuner, der kan glæde sig over de største procentuelle prisstigninger. Højdespringeren i Region Sjælland er boligmarkedet i Køge Kommune, hvor et hus i gennemsnit er steget med 10 procent det seneste år; for Køge er den gennemsnitlige kvadratmeterpris 18.744 kr.

Herefter følger Næstved og Kalundborg kommuner, hvor husene er steget med henholdsvis 7,9 og 7,8 procent i værdi.

De to kommuner i regionen, der har oplevet mindst fremgang er i bund Guldborgsund med en beskeden stigning på 1,5 procent og lige over er Greve med en stigning i for hold til samme kvartal sidste år på 2,6 procent.

Og der er ikke noget, der tyder på, at udviklingen med de stigende priser stopper foreløbig:

– Med de lave renter, stigende indkomster og høj beskæftigelse tyder meget på, at fremgangen på boligmarkedet fortsætter her, siger Thomas Lynggaard Germann.

rmh

Fakta:

Så meget steg priserne på villaer og rækkehuse i 4. kvartal 2016:

Første tal viser stigning i forhold til 3. kvartal 2016 mens andet tal viser stigning i forhold til samme kvartal sidste år:

Gennemsnit for Region Sjælland: 0,7% og 7,5%

Stevns: 1,1% og 6,2%

Faxe: 1,1% og 5,2%

Greve: -1% og 2,6%

Guldborgsund: 0,8% og 1,5%

Holbæk: 1,1% og 6,6%

Kalundborg: 0,9% og 7,8%

Køge: 0,9% og 10%

Lejre: -0,8% og 3,7%

Lolland: 1,5% og 4,7%

Næstved: 0,7% og 7,9%

Odsherred: 0% og 5,6%

Ringsted: -1,0% og 7,5%

Roskilde: 1,1% og 6%

Slagelse: 1% og 3,2%

Solrød: 2,6% og 6,7%

Sorø: -0,7% og 2,9%

Vordingborg: 2,1% og 6,5%

Kilde: www.bolighed.dk

Om Boligheds Prisindeks: Boligheds Prisindeks for landets kommuner udkommer hvert kvartal og er en opgørelse over de seneste udbudsdata for boligmarkedet i Danmark. Prisindekset viser bl.a. udviklingen i kvadratmeterpriser for de villaer, ejerlejligheder og fritidshuse, der er til salg.