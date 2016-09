30 kartoner cigaretter stjålet i Aldi

STORE HEDDINGE: Lørdag eftermiddag kl. 16.41 anmeldte personalet i Aldi, at fire udenlandske mænd kl. ca. 16.30 var kommet ind i forretningen.

Tre af mændene distraherede personalet ved at spørge efter diverse varer, således at den fjerde mand kunne gå ind i forretningens baglokale. Her fyldte han en sort affaldssæk med cirka 30 kartoner cigaretter til en samlet værdi af omkring 9.500 kr.

Alle fire mænd forlod butikken, efter de havde betalt for nogle få varer. Personalet opdagede herefter tyveriet og anmeldte det.

De fire mænd blev beskrevet som centralasiatiske af udseende og forsvandt fra butikken på ukendt måde. Politiet ledte efter dem i området, men fandt dem ikke.

Signalement af de fire gerningsmænd:

A: Mand, centralasiatisk af udseende, kropsbygning: Kraftig, hårfarve: Sort, yderligere kendetegn: Bredskuldret, kraftigt ansigt., iført: Rød T-shirt med et Adidas-logo på maven, lyseblå bukser, sko af mærket Nike.

B: Mand, centralasiatisk af udseende, kropsbygning: Kraftig, hårfarve: Sort, yderligere kendetegn: Fuldskæg, iført: Hvid T-shirt med et billede-logo på maven, sorte bukser.

C: Mand, centralasiatisk af udseende, kropsbygning: Almindelig, hårfarve: Sort, iført: Gul skjorte/polo, klip-klappere, mørke bukser, solbriller i håret, medbragte: Håndtaske.

D: Mand, centralasiatisk af udseende, kropsbygning: Kraftig, hårfarve: Sort, yderligere kendetegn: Fuldskæg., iført: Rød polo med to hvide streger på ærmet, sorte bukser.

Lokalpolitiet i Køge hører gerne fra personer, der har bemærket de fire mænd i området ved Aldi, herunder måske bemærket et køretøj. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.