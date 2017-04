(Last Updated On: 19. april 2017)

Hårlev: Der har i påskedagene været indbrud i en gascontainer, som står på Bygmas udendørsområde ved Industrivej.

Gerningsmændene har klippet et hegn op for at komme ind på byggemarkedets udendørsområde, mens en lås er brudt op for at få adgang til selve containeren. Herfra er der stjålet et endnu ukendt antal gasflasker.

Indbruddet er begået på et tidspunkt mellem den 16. april kl. 13 og den 18. april kl. 6.