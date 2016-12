Lystrup: Ved et indbrud begået i en ejendom på Lystrupvej 2. juledag mellem kl. 12.30 og 19.30 blev der stjålet en Playstation 4, et fjernsyn samt to ridesadler.

Indbrudstyven havde brudt hoveddøren op, formentlig med en skruetrækker, og indenfor har der været færden i hele huset, hvor adskillige skabe og skuffer er blevet gennemrodet.