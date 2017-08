(Last Updated On: 15. august 2017)Denise Nielsen kan se over til sin nye forretning i Algade 10. (Foto: Rikke Michael Hansen) Store Heddinge: Efter 19 år […]

(Last Updated On: 15. august 2017) Borgerne i Strøby Egede får ikke ny separatkloakering foreløbigt. Den storstilede plan er udsat på ubestemt tid. (Foto: Klaus […]

(Last Updated On: 15. august 2017)Rødvig: Natten mellem søndag og mandag har maskerede indbrudstyve været på rov i Dagli’Brugsen på Vemmetoftevej i Rødvig. Gerningsmændene har […]

(Last Updated On: 9. august 2017)Robert Dam udgav i 2013 en bog, hvor han beskriver sine 20 år i sekten. (Udsnit af bogforside, Kristelig Dagblads […]

(Last Updated On: 9. august 2017)Man kan få meget ud af at fordrive de regnvåde og kedsommelige sommeraftener ved at læse prognoser og statistik. Hvert […]