Støt op om Ladies Night

(Last Updated On: 27. juli 2017)

Store Heddinge: Selvom er der er langt tid til den 7. oktober, hvor der for fjerde gang skal afholdes Ladies Night i Stevnshallen, så har Kræftens Bekæmpelse på Stevns allerede travlt med forberedelserne.

Det bliver en lørdag aften kun for kvinder, med underholdning, spisning, modeopvisning, spændende boder og god musik. En festaften med glæde for et alvorligt formål – bekæmpelse af brystkræft. Det er den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse og Bryst Caféen, der inviterer og arrangerer den glade aften.

Formålet er at indsamle midler til kræftforskning mod brystkræft, og beløbet går ubeskåret til brystkræftsagen; forebyggelse, forskning og patientstøtte.

– Det er muligt for butikker, klinikker med flere at købe en plads til en bod, hvor man kan vise varer og andet, der henvender sig til kvinder. Boderne er meget besøgte. Desuden afholder vi et lotteri, og det plejer at være et tilløbsstykke med flotte gevinster. Gevinsterne er sponseret af butikker og virksomheder på Stevns. Det er en stor hjælp til arrangementet, siger Anny Borch Jensen fra Kræftens Bekæmpelse på Stevns.

Er man interesseret i at få en bod, donere en gevinst eller støtte med et kontantbeløb, så kan Anny Borch Jensen kontaktes på telefon 56504095 eller 2924 7726 eller e-mail: annyborch@mail.dk .Der åbnes for billetsalget den 1. september. En billet koster 350 kroner og kan kun købes af kvinder.

rmh

(Arkivfoto: Bjørn Billstrøm)