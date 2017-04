Stop med at spare på de små børn

(Last Updated On: 12. april 2017)

Mange års politisk nedprioritering af de kommunale dagtilbud på Stevns har ført til urimelige vilkår for børn og pædagoger. Normeringerne er blandt landets dårligste, og ifølge BUPL’s nye »alenetids«-undersøgelse har 44 procent af pædagogerne her i kommunen oplevet uforsvarlige eller direkte farlige situationer i det seneste år, fordi én voksen har stået alene med en stor gruppe børn.

Der er på tide, at vi forældre siger fra – og politikerne lytter! For nye børnefamilier strømmer til Stevns, og børnetallet stiger. Den positive udvikling skærper blot behovet for at styrke vores dagtilbud.

»Giv Dit Barn En Stemme« er et frivilligt initiativ, stiftet af en gruppe forældre, for at sætte fokus på børneområdet op til kommunalvalget. På vores opfordring inviterede Alternativet i starten af april forældre og politikere til dialogmøde om de 0 til 5-årige. Når normeringer blev nævnt, henviste de fremmødte politikere fra SF, S, RV og DF til den stramme økonomiske ramme, kommunerne er underlagt af Christiansborg. Omvendt melder Christiansborg, at normeringerne er kommunernes ansvar.

Så hvem betaler prisen, mens politikerne lukker øjnene? Det gør vores børn. Hver dag. Stevns er en pendlerkommune, hvor mange børn tilbringer meget lang tid i en institution. En institution, hvor alle aktiviteter afhænger af, at der er voksne nok. Ellers bliver læring og omsorg til overvågning og brandslukning. Har vi råd til det?

Nej! Al forskning viser, at investeringer i de små børn betaler sig. En tidlig indsats giver et større samfundsøkonomisk afkast end lappeløsninger senere i barnets liv. Kort sagt: Løbet er kørt, når barnet starter i skole. Så pengene til bedre normeringer skal findes – det er sund fornuft, og vi kan ikke være andet bekendt overfor børnene.

Giv Dit Barn En Stemme, når du sætter dit kryds til kommunalvalget – bland dig i debatten og stem på en politiker, som vil vores børns bedste.

Julie Vitali og Julie Stenderup

På vegne af

Giv Dit Barn En Stemme