Stor interesse for Stevns Jernmand

Triathlonstævnet Stevns Jernmand med Rødvig som stævnecenter har nu ved årsskiftet solgt halvdelen af sine 600 startnumre

Køge TRI Team, der står som arrangør af det populære stævne søndag den 25 juni 2017 har i år udvidet salget af startnumre med 50 pladser, da stævnet var udsolgt allerede seks uger før stævneafviklingen i juni 2016.

Ved sidste års stævne stillede Dansk Triathlon Forbund med en lang række dommere og bedømmere til Stevns Jernmand, som efterfølgende fik en meget fin vurdering fra eksperterne, der roste stævnet, som et af Danmarks bedst afviklede.

Det skal samtidigt nævnes, at startgebyret til Stevns Jernmand ligger langt under mange andre triathlon stævner, som er arrangeret af professionelle selskaber med et stort overskud for øje.

Køge TRI team har et økonomisk overskud på Stevns Jernmand, hvilket skyldes at det store arbejde omkring planlægningen og afviklingen gøres af frivillige.

Stevns Jernmand byder på to distancer, nemlig en ¼ ironman – svarende til 950 m. svømning ved Rødvig efterfulgt af 45 km. cykling ad de stevnske landeveje og 10,5 km. løb, der bla. afvikles igennem Boesdal Kalkbrud og ad den smukke Trampesti med den flotte udsigt over Østersøen.

Den lange distance svarende til 1/2 ironman byder på den dobbelte strækning .

Det er samme rute, som nu gennemføres to gange.

Stevns Jernmand er for alle motionsglade mennesker, der vil tage denne smukke udfordring op.

Mere information findes på: www.stevnsjernmand.dk