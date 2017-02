Stor opbakning til Erhvervstræf ’17

En stor del af det stevnske erhvervsliv var mødt op for at vende kommunens erhvervsudvikling med politikerne

Rødvig: 100 erhvervsdrivende deltog, da Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd afholdte Erhvervstræf 2017 på Harmonien. Det oplyser Stevns Erhvervsråd i en pressemeddelelse.

Det politiske panel lyttede til erhvervslivets synspunkter, og fortalte derefter om deres visioner for erhvervsudviklingen.

Panelet fremhævede, at infrastrukturen i kommunen skal forbedres – også den digitale – for at gøre kommunen mere attraktiv; ikke kun for erhvervslivet, men også for beboerne og turisterne. Begge dele arbejdes der allerede på at forbedre.

Bedre erhvervsklima

Den efterfølgende paneldebat tog udgangspunkt i Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima, hvor Stevns Kommune stadig ligger blandt de ti dårligste kommuner.

Undersøgelsen er baseret på, hvor erhvervsvenlig virksomhedsejerne oplever kommunen. Selvom Stevns ligger godt placeret i Dansk Byggeris undersøgelse af rammevilkårene, så er erhvervslivet stadig ikke tilfredse med kommunen.

Salen ville vide, hvad der konkret blev gjort fra politisk side i forhold til at forbedre erhvervsklimaet i kommunen, hvortil borgmester Mogens Haugaard Nielsen forklarede, at kommunen i løbet af det forgangne år har arbejdet på at sænke sagsbehandlingstiden på erhvervsbyggeri. I dag er sagsbehandlingstiden på fire uger, og der arbejdes på at sænke den yderligere.

Udover det målrettede arbejde for at forbedre infrastrukturen, slog panelet fast, at det er vigtigt at sætte fokus på verdensarven, da den trækker flere turister til end aldrig før, og med det nye besøgscenter og verdensarvspartnerskabet også skaber flere arbejdspladser.

Netværk og samarbejder, som verdensarvspartnerskabet og erhvervsnetværket Kriegers Flak Service Group, er med til at styrke erhvervslivet i kommunen, og derfor støtter politikerne op om projekterne.

Boost i arbejdsglæden

Erhvervsnavnet Niels Zibrandtsen var desværre forhindret i at holde sit oplæg, men aftenens sidste oplæg skuffede dog ikke publikum.

Sognepræst og feltpræst Michael Brautsch satte på humoristisk vis fokus på livsglæde gennem en række underholdende anekdoter fra blandt andet Søren Kierkegaards litteratur, den nordiske mytologi og sin præstegerning.

– Stop op og spørg dig selv: er det her vigtigt, og gør det mig glad? Lev livet nu og tillad dig selv at være lykkelig, var blot nogle af de opfordringer, som Michael Brautsch kom med i sit oplæg.

(Foto: Stevns Erhvervsråd)