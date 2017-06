Stor vinfest på torvet

(Last Updated On: 14. juni 2017)

Foto: Fra venstre ses Pia fra Cafe Algade, Tina fra Meny, Frants fra From Italy, og Tommy fra Holte Vinlager, som alle har travlt med forberedelserne til årets vinfest i Store Heddinge. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Nogle er til italiensk vin, andre til vine på franske druer, mens andre igen foretrækker græsk vin – eller noget helt fjerde. Udseende, duft – eller »næsen«, som de professionelle kalder det – og smagen skal alle i spil, når en vin skal vurderes.

Måske har du ikke fundet dine favoritter endnu, men så har du muligheden, når der den 12. august bliver afholdt stor vinfest på Nytorv i Store Heddinge. Der er lagt op til en festlig dag med sydlandsk stemning, musik, mad og muligheden for at smage på alskens slags vine, ledsaget af ekspertviden om druerne og dråberne.

Vintelt, grill og musik

Fire af byens forretninger er gået sammen om afviklingen af den store fest med vinsmagsprøver fra hele verden – det er Meny, Holte Vinlager, From Italy og Cafe Algade.

Langs den ene langside af torvet – fra Holte Vinlager og hele vejen ned til Din Tøjmand – vil der blive opsat et stort telt, og indenfor er boder med et stort udvalg af vine, ledsaget af små smagsprøver på italienske og græske delikatesser.

– Vinfesten, der starter kl. 11 og varer frem til kl. 21, er opdelt i to tidslommer: Frokost og aften, med mulighed for at købet et lækkert måltid mad fra grill på torvet, hvor der også vil være langborde og -bænke samt mulighed for at købe øl og vand, fortæller én af arrangørerne, Pia Damsgaard fra Café Algade.

Vil man indenfor i vinteltet, skal der købes billet. Den koster 145 kroner plus gebyr og kan købes på billetto. Man får udleveret et låneglas ved indgangen og herefter er der fri adgang.

– Musikken i teltet leveres af New Kids in Town og Malcolm Lay, der på skift sørger for glade rytmer og bossanova. Og så har vi naturligvis bedt om godt vejr, slutter Frants Petersen fra From Italy, der også er medarrangør af årets store vinfest.

rmh