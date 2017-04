Storkene er landet

(Last Updated On: 25. april 2017)

Her er storken landet på en mark ved Klinthøj i Holtug. (Foto: Carl Laursen)

Ved Klippingegård er der flere gange den seneste uges tid set to storke. Her er den ene af dem på helt tæt hold – og det ses tydeligt, at storken er ringmærket. (Foto: Bent Kjøller Olsen)

Stevns: De seneste dage er storke blevet set flere steder rundt omkring på Stevns. Så ved man, at det er blevet forår – selvom nattetemperaturen nogle gange arbejder imod forårets komme.

Den smukke stork er let at genkende med sin sort-hvide fjerdragt, sit store røde næb og sine lange, røde ben. Storken er en smule større end fiskehejren, men med et noget større vingefang. Desværre er denne engang så almindelige danske fugl efterhånden et sjældent syn i Danmark.

Men ikke desto mindre er storken blevet genkendt både i nord og i syd: På Grusbakken lige uden for Valløby, ved Klippingegård og på en mark ved Klinthøj i Holtug.

rmh