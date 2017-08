Strøby Dag – igen igen

(Last Updated On: 9. august 2017)

Strøby: Som en efterhånden mangeårig tradition løber Strøby Dagen af stabelen igen i år. Det er den tredje søndag i august – i år altså den 20. august – og det foregår på Strøby Fælled, som ligger ved siden af Strøby Kirke.

– Dagen vil som sædvanlig byde på mange spændende aktiviteter – lige fra et stort kræmmermarked til naturvandringer i Ådalen, byvandring og meget andet. Og selvfølgelig bliver der mulighed for at slappe af mellem anstrengelserne og få noget for sulten, tørsten og måske den søde tand, lover formanden for Strøby Borgerforening, Henrik Bertram Pedersen.

Naturligvis er der også tænkt på de mindre borgere med hoppeborg, pandekager og meget mere.

Strøby Borgerforening, som står bag dagen, bruger også dagen til at få flere kontakter til byens borgere.

– Foreningen vil gerne præsentere nogle af de planer vi har for nye aktiviteter i Strøby. Der vil være mulighed for at tale om, hvordan de mange gode ideer om at gøre Strøby til et attraktivt sted at leve og bo i, kan føres ud i livet, siger Henrik Bertram Pedersen.

rmh