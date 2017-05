Strøby Kirke-sag afgjort

(Last Updated On: 24. maj 2017)

Voldsom nedskæring i budget for renovering af kirke. Er menighedsrådet ladt i stikken?

Menighedsrådet havde håbet på renovering af Strøby Kirke på 20 millioner, nu bliver der skåret 11 millioner af projektet. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby: To år er der gået siden klokkerne har kaldt til gudstjeneste i Strøby Kirke.

Kirken blev i foråret 2015 så hårdt angrebet af skimmelsvamp, at Arbejdstilsynet sendte personalet hjem, og kirken blev lukket.

Siden har kirkens menighedsråd arbejdet med planer om at renovere og modernisere kirken. Projektet har omfattet istandsættelse, etablering af jordvarme, nyt orgel og møblement.

Skåret med 11 millioner

Byggeprojektet, til 20 millioner kroner, har været forelagt det lokale provsti, Roskilde Stift, og det har udløst konflikt i menighedsrådet. Der har været udarbejdet en række konsulentrapporter med anbefalinger, der ikke har gjort arbejdet nemmere for menighedsrådet.

På et møde i Tryggevælde Provstiudvalg blev det foreløbige sidste punktum sat i byggesagen. Der må kun bruges 8,5 millioner kroner, heraf små tre millioner kroner, som er en forsikringssum, som menighedsrådet selv har skaffet. Der er således en manko på 11,5 millioner kroner.

Menighedsrådets formand, John E. Hansen udtaler:

– Vores byudvalg arbejder videre med den vanskelige sag. Vi skal blandt andet undersøge vilkår for udbetaling af forsikringspengene. Det er svært at skulle prioritere dele af projektet. Det er ligesom at bygge et hus, uden fundament. Men det kniber med midlerne, erkender menighedsrådsformanden.

Menighedsrådet har sendt henved 110 ansøgninger til forskellige fonde, uden positivt resultat. Men ifølge formanden giver rådet ikke op, selv om risikoen for at Nationalmuseet skal ind over ved udgravninger, og dermed øge omkostningerne.

Alene med byggesag

Stevnsbladet har tidligere spurgt provst Erhard Westenberg om rigtigheden i, at et menighedsråd af frivillige ildsjæle, skulle stå alene med en så omfattende byggesag.

– Vi er tilsynsmyndighed, ikke rådgiver som sådan, svarede provsten den 15. marts i år.

Stevnsbladet har forelagt denne problematik for Landsforeningen af Menighedsråd. Bestyrelsesformand Søren Abildgaard genkender problematikken med menighedsråd der ikke selv har den faglige ekspertice.

– Det er desværre ikke usædvanligt. Mange samarbejde med andre menighedsråd, hvor de har folk med forstand på konkrete projekter. Landsforeningen giver primært juridisk rådgivning, vi går ikke ind med konkret budgetlægning af projekter.

Bedringer i sigte

I forbindelse med Tryggevælde Provstis flytning til Rønnede, oplyser provst Westenberg, at man med erfaring fra blandt andet Strøby Kirke-sagen fremover vil ansætte regnskabskyndigt personale, der kan støtte og rådgive menighedsrådene.

sky