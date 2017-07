Strøbyhjemmet – hukommelsessvigt?

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Peder Maimann Olsen skriver i sit indlæg i sidste uge: »Thor Grønbæk og øvrige kommunalpolitikere har aldrig besøgt Strøbyhjemmet«. Det må i bedste fald bero på en stærkt svigtende hukommelse.

Hvis det ikke er tilfældet, kan det kun tyde på, at Peder Maimann Olsen ønsker at sprede »Fake News« for at stille kommunalpolitikere i et dårligt lys.

Thor Grønbæk blev budt velkommen som kommunens repræsentant i bestyrelsen for SKÆP (Stevns kommunes kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger) på årsmødet afholdt den 6. maj 2014 på Strøbyhjemmet.

Undertegnede blev på samme årsmøde budt velkommen som Stevns Ældreråds repræsentant i bestyrelsen.

Peder Maimann Olsen var på det tidspunkt selv medlem af denne bestyrelse indtil årsmødet i 2016.

I denne periode blev de fleste bestyrelsesmøder afholdt på Strøbyhjemmet, så jeg forstår ikke, at Thor Grønbæk skulle have været usynlig for Peder Maimann Olsen.

Flemming Petersen, tidligere formand for kommunens Plan- og Teknikudvalg, var sammen med Thor Grønbæk og bestyrelsen på besøg den 6. december 2014 for blandt andet at få et overblik over Strøbyhjemmets tilstand.

Det fik vi, da vi alle sad fast i elevatoren i cirka 30 minutter.

At Strøbyhjemmet trænger til en meget kærlig hånd, kan næppe klandres Thor Grønbæk, da jeg erindrer, hvor kraftigt Peder Maimann Olsen flere år satte sig imod en huslejeforhøjelse til at få udbedret forfaldet på bygningen.

Peder Maimann Olsen, hold dig i fremtiden til fakta.

Karsten Smith

Søvej 13

Rødvig