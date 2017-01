Strøbyhjemmet – lukningstruet?

Til kommunalbestyrelsen i Stevns kommune

Er halveringen af vort tilskud i henhold til §79 et skridt på vejen mod lukning af Strøbyhjemmet, som der siden sommeren 2016 har verseret rygter om? Det virker i modstrid med de bestræbelser, kommunen har iværksat i løbet af 2016 for at komme ensomhed blandt især ældre til livs.

Strøbyhjemmet danner rammen om mange aktiviteter hver uge, hvor frivillige servicerer 200 ældre borgere mellem 60 og 96 år, fortrinsvis fra Strøby og Strøby Egede.

For mange af disse borgere er det deres eneste sociale samvær med andre uden for deres hjem, idet mange er enlige og familien bor langt væk. Samværet giver et pust i hverdagen og lyst til at komme hver uge, ofte til flere aktiviteter.

Det er med lyst og glæde, vi frivillige yder disse tilbud, som vi gerne fortsætter med.

Hvad er kommunens hensigt med Strøbyhjemmet fremover?

Med venlig hilsen

Lillian Lange

Formand, Strøbyhjemmets Pensionistforening