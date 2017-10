Strøbyhjemmet nedlægges

(Last Updated On: 23. oktober 2017)

Det var budskabet i en udtalelse i Stevnsbladet i juni 2017 fra Hr. Thor Grønbæk. Det blev forsøgt indpakket i, at man i løbet af 6 måneder ville arbejde på og komme med et forslag til et alternativ. Det vil sige, at man i december 2017, og naturligvis helt tilfældigt efter valget i november, vil fremsætte løsningsforslaget.

Nu efter ca. 4 måneder må det være på tide, at Hr. Thor Grønbæk løfter sløret for hvilket stade, dette intensive arbejde indtil nu er kommet til.

Min opfattelse er i dag den samme som i juni måned. Der er indgået en politisk aftale om, at Strøbyhjemmet skal nedlægges og bygningerne sælges til andet formål, men af frygt for vælgernes reaktion har man ikke mod til at sige det før valget.

Man må dog sige, at politikerne er konsekvente, idet man sælger ejendom og nedlægger lejemål i Strøby – Strøby Egede området og bruger pengene andre steder i kommunen, fordi man ikke evner at styre budgetterne.

Jeg er ikke selv bruger i det daglige af Strøbyhjemmet, men er en stor beundrer af det netværk, der er opbygget på hjemmet, hvor mange ældre medborgere i kraft af frivillige og ulønnede hjælpere får en tiltrængt opmuntring i dagligdagen. Når man nedlægger Strøbyhjemmet vil man opleve det samme, som da man nedlagde Vallø Strand, at ældre medborgere, der ikke kan transportere sig selv, ikke længere har mulighed for at deltage i fællesskabet. Er det det vi i 2017 vil tilbyde de ældre borgere, der gennem mange år har ydet deres indsats for samfundet?

Hvis man virkelig mener det, så bør Hr. Thor Grønbæk og hans kumpaner ikke kun skamme sig, men i det mindste være så voksne, at de inden valget træder frem og står ved deres beslutning.

Der er dog også et enkelt spørgsmål, der trænger til at blive kommenteret af politikerne. Er det rigtigt, at man i løbet af en kortere periode ønsker at nedlægge samtlige de steder i kommunen, hvor ældre medborgere kan samles, eller er det kun i Strøby – Strøby Egede området?

De tider, hvor de valgte politikere følte sig ansvarlig for at repræsentere og arbejde for hele kommunen, er åbenbart forbi, så til alle vælgerne i Strøby – Strøby Egede området er der desværre kun det råd, at hvis de opstillede kandidater ikke inden valget klart kommer med deres holdning til nedlæggelsen af Strøbyhjemmet, så er der ikke andre muligheder end at stemme på de lokale kandidater. En trist men åbenbart nødvendig beslutning.

Ove Poulsen

Skovbrynet 9

Strøby