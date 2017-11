Strøbyhjemmets bevarelse

(Last Updated On: 14. november 2017)

Flere politiske partier deltog på debatmødet den 31. oktober 2017 vedrørende bevarelse af Strøbyhjemmet.

Det gav et klart billede af, hvem man ikke skal stemme på til kommunevalget den 21.november 2017. De politikere, der vil nedlægge Strøbyhjemmet, gjorde det klart, hvad de står for. Deres udtalelser om, at de vil gøre noget for de ældre, kan jeg ikke få øje på.

Man arbejder på at nedlægge ældreboliger, de ældre skal passes længst muligt i eget hjem. Forhåbentlig er det op til de ældre, så vidt det er muligt, selv at bestemme det. Det kunne jo være, at en plejehjemsplads var at foretrække. Så sad man ikke alene, men var sammen med andre og kunne nyde lidt socialt samvær.

Det kunne jo også være, at man sad i eget hus og ikke magtede det længere, men ønskede en mindre ældrebolig. Kender flere, der har søgt, men en ældrebolig i Stevns Kommune er desværre næsten uopnåelig.

TV viste en liste over hvor mange penge, kommunerne bruger på deres ældre borgere – desværre ligger Stevns Kommune i bunden. Så der er meget at rette op på.

Blandt andet Nyt Stevns, Dansk Folkeparti, Konservativ og løsgænger Baden var alle for bevarelse af Strøbyhjemmet.

Inge Milbrat fra Nyt Stevns har lagt et stort arbejde i at bevare Strøbyhjemmet, som er til glæde for mange ældre. Hun arbejder for de ældre i kommunen, og sætter socialt arbejde meget højt.

Husk det, når du stemmer den 21. november 2017.

Peder Maimann Olsen

Rolighedsvej 29

4671 Strøby