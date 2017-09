Sturt, sturt cirkus på Strøbyskolen

(Last Updated On: 5. september 2017)

Cirkusglæde på Strøbyskolen inden eleverne indtog manegen. (Foto: Pia Aagaard Lauridsen)

Strøby Egede: Der var cirkus på Strøbyskolen i tirsdag den 29. august. Et ganske særligt et af slagsen. Cirkus Baldoni har nemlig udviklet et publikumvenligt koncept, hvor skoleelever optræder sammen med de professionelle artister.

Helt nyt cirkuskoncept

Cirkusdirektør René Baldoni fortæller at det er tredje år denne cirkusform gennemføres. Halvdelen af det faste program udskiftes med skolebørnenes egne numre.

– Vi har haft 30 arrangementer i år, oplyser René Baldoni og fortsætter:

– Det er en win-win situation for os og for skolerne. Vi udarbejder et koncept og en »lærebog«, som skolerne så arbejder ud fra.

Næste år en tradition

Strøbyskolen kunne således stille med jonglører, fakirer, der gik på glasskår, råstærke rollinger, springere og cykelartister, dansere med strutskørter, mesterskytter og akrobater.

– Det er andet år vi prøver dette, forklarer viceskoleleder Pia Aaagaard Lauridsen, der fortæller, at det er 3. klasserne der optræder.

– Første år var en prøveballon, og nu er vi i gang, og til næste år er det en tradition, smiler en forventningsfuld Pia, der selv er sej nok til at gå barfodet på glasskår.

Applaus og cirkusglæde

Der var en vellykket generalprøve om eftermiddagen, hvor 2. klasserne var et begejstret publikum, der selv får chancen til næste skoleår.

Senere på dagen kom forældre og familie og fyldte hver en plads i det udsolgte cirkustelt, der genlød af ægte cirkusmusik, cirkusglæde og applaus til de små cirkusartister, der siden skolestart har øvet sig fire timer hver dag, og således levet op til folkeskolereformens fordring om 45 minutters daglig bevægelse i undervisningen.

