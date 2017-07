Sundhed og gavekort

(Last Updated On: 3. juli 2017)

To af vinderne fik overrakt deres gavekort på Rådhuset i fredags. Jeanette Baaring Watts er den ene vinder af et gavekort til et spisested. Hun har valgt, at hun vil nyde en lækker middag på Vallø Slotskro, mens Benny Steinmejer, en af vinderne af et gavekort til et byggemarked, har besluttet at bruge sit gavekort i Silvan. (Foto: Stevns kommune)

Stevns: Cirka 1.120 personer, eller helt nøjagtigt 56 procent af dem, som i februar fik tilsendt spørgeskemaet om danskernes sundhed, »Hvordan har du det?« valgte at besvare skemaet.

– Målet var en svarprocent på over 50, så det er et rigtig fint resultat, siger sundhedschef Tina Mørk.

– Vi er meget glade for resultatet og kan kun sige tak til de mange stevnsboere, som har svaret. Nu venter der et stort arbejde med at bearbejde de mange data. Resultaterne vil foreligge til næste forår og vil blive brugt i det videre arbejde med at udforme en ny sundhedspolitik og til at udvikle og planlægge sundhedsindsatser til gavn for borgerne, slutter Tina Mørk.

For at friste flest mulig til at besvare spørgeskemaet, udloddede Stevns Kommune to gavekort til spisesteder i Stevns Kommune og fem gavekort til byggemarkeder mellem dem, som besvarede skemaet. De heldige vindere er nu trukket.