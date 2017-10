Sundhedscenter med egen fysioterapeut

(Last Updated On: 24. oktober 2017)

Fysioterapeut Christoffer Høst, Fit&Sund. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Hos Fit&Sund i Algade kan man ikke blot løfte vægte, forbedre konditionen på maskinerne eller svede med på et af træningsholdene. Huset har også egen fysioterapeut, Christoffer Høst fra Hellested, der har sin private fysioterapeutklinik uden ydernummer i centeret.

Hos Christoffer kan du få den helt rette hjælp til at komme smerterne til livs, om de så sidder i nakken, ryggen, knæene eller et helt fjerde sted. Et typisk forløb hos Christoffer begynder med en grundig undersøgelse. Ud fra denne lægger han en behandlingsplan, som både kan omfatte fysioterapeutiske behandlinger på briksen, hjemmeøvelser og et træningsprogram i centeret.

Vigtigt at holde sig igang

– Forskning viser, at træning spiller en stor rolle i behandlingen af led- og muskelproblemer. For eksempel er det påvist, at træning er lige så godt, om ikke bedre, end operation ved slidgigt i knæet, siger Christoffer.

– Selvom man har smerter, er det ultravigtigt at holde sig i gang. Man skal huske at røre sig – men det må ikke gøre ondt, understreger han.

Et forløb hos Christoffer kan vare mellem alt fra to til ti gange, typisk med hjemmeøvelser imellem behandlingerne. Og mulighederne for behandling er flere: udelukkende fysioterapeutiske behandlinger uden medlemskab i Fit&Sund, holdtræning, som kræver medlemsskab og endelig er der en kombination af behandling og superviseret træning af Christoffer – Fit&Sund kalder denne mulighed for “Medical Fitness«. Er man medlem af Sygesikring Danmark, kan der opnås tilskud.

Ryghold på vej

Hver fjerde dansker har jævnligt ondt i ryggen. Der kan være mange årsager til rygsmerter, og fælles for de fleste er, at de forsvinder igen. Her kan behandling og ikke mindst træning være en stor hjælp.

Christoffer er også tilknyttet Fit&Sunds afdeling i Haslev, hvor han har et ryghold. Nu har han planer om at starte et tilsvarende hold på Stevns.

– Øvelserne er specifikt rettet mod dem, der har generelle rygproblemer. Det kan være problemer som gentagne hold i ryggen, uspecifikke rygsmerter, diskusprolaps, muskelspændinger med videre. Øvelserne vil typisk være på måtte eller boldøvelser, forklarer Christoffer.

Vil du gerne høre mere om mulighederne, er du meget velkommen til at kontakte Christoffer på telefon 27801192 eller ch@fitogsund.dk.

rmh