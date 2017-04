Svært at komme til og fra Mandehoved

(Last Updated On: 18. april 2017)

Vi er to unge mennesker fra Eritrea, som snart har boet på Mandehoved i et år.

Vi kører hver dag til Køge på skolen for at lære dansk. Vi ønsker at blive rigtig gode til det, så vi kan få en uddannelse, som vi kan bruge i Danmark.

Transporten fra Mandehoved er et meget stort problem for alle os, der bor på Mandehoved. Hvis vi skal komme til tiden (kl. 8.20) på skolen, skal vi gå til Sigerslev for at tage bus 251. Det tager mindst 20 minutter. Det betyder, at vi skal bruge næsten 1½ time på transport hver vej – hvis der altså er en bus, når vi skal hjem. Sidste bus til Sigerslev går fra Køge 18.50. Den sidste direkte bus til Mandehoved kører fra Køge kl. 16.50.

I weekenden er der ingen direkte forbindelser. Når vi vil i kirke i København, er der bus fra Sigerslev cirka hver anden time, men det tager to timer bare at komme til Køge.

For 4-5 måneder siden skrev vi et brev med underskrifter fra alle, der dengang boede på Mandehoved. Brevet blev afleveret på Rådhuset, men vi fik aldrig noget svar.

Vi håber, at Stevns vil hjælpe os med at løse problemet med transport. Måske var det en god ide, om vi lavede et møde og inviterede politikerne herud for at snakke med os?

Med venlig hilsen

Meron Ghirmay

og

Zemkial Goitom Asefa

Mandehoved