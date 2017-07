Svar til Aase og Ole Sørensen, Stevns Camping

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Tak for jeres indlæg vedrørende Stevnsbussen.

Jeg deler jeres frustration. Hver sommer får jeg flere besøgende fra udlandet, som har nydt den smukke natur, vi har på Stevns. Da jeg ikke kører bil, har kørsel med Stevnsbussen betydet, at vi kunne stå på i Strøby og stå af i for eksempel Højerup eller Rødvig, se os omkring og få lidt god mad, før vi tog bussen igen for at se de smukke områder via Vallø Slot, før vi var hjemme i Strøby igen. En god oplevelse rigere, blot ikke i 2017.

Jeg er enig i, at vi der bor i Nordstevns bliver forbigået i forhold til Store Heddinge, Rødvig og Hårlev. Her tænker jeg på planerne omkring busser i weekenden, og planer om at nedlægge Strøbyhjemmet, et samlingspunkt for mange ældre borgere fra Strøby, Strøby Egede og Strøby Ladeplads.

Med venlig hilsen

Lillian Lange

Strøby Bygade 87

Strøby