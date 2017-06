(Last Updated On: 23. maj 2017)Magleby: Tryggevælde Provstikontor flytter den 1. juli fra Magleby på Stevns til den tidligere administrationsbygning på Industrivej 2 i Rønnede. […]

(Last Updated On: 30. maj 2017)Torsdag d. 1 juni skifter Store Heddinge Vandværk Amba fra hårdt til blødt vand i hele Store Heddinge. Viggo Nielsen […]

(Last Updated On: 23. maj 2017)2. Pinsedag er, ligesom pinsedagen, dagen for ånden. Helligånden. Det skal fejres, og traditionen tro afholder kirkerne i Tryggevælde Provsti […]