Svar til Gitte Frank Pedersen, formand for Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds

(Last Updated On: 1. august 2017)

Kommunens borgere oplever kvaliteten i vores aflastningstilbud meget forskelligt.

Vi får mange tilbagemeldinger, hvad enten det er på vores korttidspladser på Hotherhaven eller aflastning i eget hjem, og heldigvis hører vi også tit, at vi har rigtig dygtige medarbejdere. Men vi lytter også altid til kritik og retter op, hvor det er nødvendigt.

Det er rigtigt, at man skal bestille aflastningsophold i god tid. Det skyldes, at vores korttidspladser i meget høj grad skal være til rådighed akut, når borgere udskrives fra sygehusene, eller akut er blevet dårlige i hjemmet, og har brug for nogle dages pleje for at komme sig. Det er også vigtigt, at vi kan tilbyde rehabilitering til de borgere, som bruger vores aflastningstilbud, og derfor skal vi kunne tilbyde, at en række fagligheder er tilstede.

I øjeblikket forbereder vi flytning af korttidspladserne fra Hotherhaven til Stevnshøj, hvor vi opbygger nyt rehabiliteringscenter med det formål, at vi i fremtiden kan tilbyde et endnu bedre sundheds-, rehabiliterings- og aflastningstilbud.

Tina Mørk

Centerchef Sundhed og Omsorg

Stevns Kommune