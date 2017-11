Svar til Iben Bundgård Nielsen

(Last Updated On: 10. november 2017)

Kære Iben Bundgård Nielsen

I dit læserbrev skriver du, at prisen på den kommunale dagpleje er høj, sammenlignet med landsgennemsnit. Det har du ret i, og derfor kan jeg også med glæde informere dig om, at der ved næstkommende Børneudvalgsmøde (14. november), kommer en sag på, hvor der er lagt op til, at prisen for at have sit barn i den kommunale dagpleje, fra 2018 sænkes med 391 kr. om måneden (11 måneder).

Du spurgte ind til, hvorfor dagplejen ikke kan få skiftet deres almindelige ladcykler ud med el-ladcykler. Dagplejen har pt. købt 2 nye el-ladcykler, og der er planer om, at der løbende skal købes flere.

I forhold til at dagplejen i Nordstevns kun har 20 kvadratmeter til rådighed, når de er i legestue i Ellehallen, så er jeg fuldstændig enig med dig i, at dagplejen da skal have mulighed for at benytte Ellehallen i et større omfang, så det bliver vi simpelthen nødt til at få lavet om på.

Generelt i forhold til Ellehallen, så er min klare holdning, at Ellehallen skal åbnes meget mere op for borgerne, så i det tidsrum hvor Ellehallen ikke benyttes af Ungdomsskolen, så skal andre grupper af borgere selvfølgelig have mulighed for at benytte lokalerne. Ellehallen er betalt af borgerne, så derfor burde det også være borgernes hus.

Og ja, jeg vil rigtig gerne være med til at kigge på ressourcefordelingen indenfor børne- og ungeområdet. Det har faktisk været en mærkesag for mig i denne valgperiode, men det har jeg desværre ikke kunne komme igennem med.

Med venlig hilsen

Janne Halvor Jensen, Dansk Folkeparti

Formand for Børneudvalget