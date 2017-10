Svar til Jan Hansen angående Brohøj i Klippinge

(Last Updated On: 9. oktober 2017)

Hej Jan

Jeg har også prøvet at flytte min mor til noget mindre, og det er ikke sjovt.

Når det er sagt, så står jeg ved beslutningen om at flytte demenscentret til Hotherhaven. Vi ved at allerede nu, er langt den største del af de plejekrævende ældre ramt af demensrelaterede sygdomme. Derfor behøves mere plads til denne gruppe borgere, så vi kan bevare ekspertisen om dem i dagligdagen.

I den aftale, der er lavet, er der ikke lagt op til at »tvinge« nogen til at flytte, men fremadrettet sker indskrivningen på Hotherhaven.

Jeg har længe ønsket, at vi i Stevns kommune fik mulighed for at også at rumme den gruppe af borgere, der er plaget af psykiske problemstillinger. Dette bliver nu muligt på Brohøj. Denne gruppe skal så ikke længere flyttes langt ud af kommunen, som tilfældet er i dag.

Men vigtigt, at vi fastholder debatten og dialogen omkring hele denne proces, så tak for dit indlæg.

John Dalsgaard Jensen

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

