Svar til Jan Jespersen

Af Anette Mortensen

Medlem af kommunalbestyrelsen

Venstre Stevns

Kære Jan, jeg er glad for at læse, at Enhedslisten gerne vil være ambitiøse på miljøets vegne, men at udskyde en beslutning er altså hverken ambitiøst eller »at være oppe i gear«.

Og at kalde Plan- og Teknikudvalgets forslag for sølle er i min optik for let, så længe man ikke selv kan komme med et bedre forslag end blot »at udsætte beslutningen til efter Kommunalvalg 17«.

Hvorvidt Venstre er det grønneste parti i kommunalbestyrelsen er jo op til øjnene, der ser, men jeg kan blot konstatere, at socialister ikke har monopol på miljøet, og at borgerligt liberale også ønsker ordentlighed og bæredygtighed.

Vi benytter enhver chance for at fremme dette, og vi stiller os ikke hen i krogen med korslagte arme, fordi det ikke er 100 procent det forslag, vi selv fremlagde, der skulle arbejdes videre med.

Venstre Stevns ønsker også bæredygtighed indenfor andre områder. Eksempelvis er det magtpåliggende for os, at Stevns kommune har og fortsat vil have en sund og bæredygtig økonomi.

Men det og meget mere mødes vi jo snart om i den kommende valgkamp.