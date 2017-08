Svar til Jørgen Gregersen

(Last Updated On: 29. august 2017)

Det er ikke en valgstrategi for Nyt Stevns, når Johnny Andersen skriver, at for hver stemme han modtager på valgdagen, donerer han tre kroner til Cafe Stevnens Støtteforening. Det må stå for Johnnys egen regning.

Jeg tænker dog, at det er en interessant diskussion at følge, blandt andet på facebook. For mig at se, er kritikken ikke sort eller hvid. Du spørger, Jørgen: »hvor går grænsen«? Det har jeg ikke et endegyldigt svar på. Men hvor er forskellen på, at politikere i håbet om at blive valgt, lover »guld og grønne skove« under valgkampen for skattekroner, altså andres penge, med henblik på at opnå flest mulige personlige stemmer?

Personligt har jeg selv meldt mig ind i Cafe Stevnens Støtteforening og har også den holdning, at der fortsat skal afsættes penge i budgettet til Cafe Stevnen for skattepenge.

Med venlig hilsen

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen

Nyt Stevns