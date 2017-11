Svar til Kurt Michael Hansen

(Last Updated On: 28. november 2017)

Kære Kurt Michael Hansen

Jeg vil ikke gå ind i en debat om den netop afsluttede valgkamp, men udelukkende minde dig om, at der altid er to sider af en sag.

Min oplevelse af dit læserbrev er, at du ønsker at bære ved til et bål, som ellers er ved at gå ud, og det mener jeg ikke gavner Stevns. Derfor vil jeg ikke kommentere dine påstande yderligere.

Venstre Stevns har valgt at konstituere sig sammen med Konservative, Nyt Stevns og Dansk Folkeparti, og der er fra alle parter et ønske om at sikre en samarbejdende kommunalbestyrelse. Det er de folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer samt deres respektive bestyrelser, der tegner partierne, og jeg vil opfordre baglandet i de enkelte partier til at bakke op om de valg, der er truffet.

Med venlig hilsen

Anette Mortensen

Venstre Stevns