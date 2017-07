Svar til Lone Nestved

(Last Updated On: 25. juli 2017)

Kære Lone Nestved

Stort set alle lejemål under S.K.Æ.P har gennem en lang årrække været forsømt af manglende vedligeholdelse, og havde man for mange år siden hævet huslejen med bare en halv procent mere, ville meget have set anderledes ud i dag.

Du har helt ret i, at huslejen er steget hvert år, som den jo gør alle andre steder, men det bliver der jo ikke et overskud af, når det kun løber rundt.

Men du har ikke ret i, at jeg ikke blev stemt ned, da jeg i to år foreslog at hæve stigningen med hvad, der svare til 50 kroner om måneden pr. bolig. Det kan en hel bestyrelse bekræfte, og det er jo bestyrelsen, der indstiller den slags til generalforsamlingen!

Men du ret i, at en stor del af Strøbyhjemmet er økonomisk driftet af Stevns Kommune, hvilket netop er årsagen til, at vi i udvalget har besluttet at se nærmere på projektet. Den store “tomgangsleje” (lejemål, der står tomme) vejer tungt, og en fremtidig renovering af huset koster også dyrt. Så dyrt, at det måske var mere smart at købe et nyt værested i nærheden? Det er trods alt skatteborgernes penge, som vi bruger!

Til gengæld har du ikke ret i, at en huslejeforhøjelse »kun« vedrører dem, der er beliggende i Strøbyhjemmet – det vedrører alle boliger under S.K.Æ.P, hvilket blev harmoniseret for en del år siden.

Thor Grønbæk

Formand, Social- og Sundhedsudvalget