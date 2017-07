Svar til Mogens Haugaard

(Last Updated On: 25. juli 2017)

At Stevns kommune gennem de seneste 3½ år (ifølge Mogens Haugaard) har opbygget et tæt og konstruktivt samarbejde kan jeg genkende, bare ikke når det kommer til trafikområdet.

Stevns kommune har kæmpet en kamp i utallige år for en bedre vejføring, en kamp som vores naboer mod nord absolut ikke har været aktive i, så findes der penge til en forundersøgelse, og straks så mener Mogens Haugaard, at uheldige udtalelser ikke er velkomne.

Hvis Mogens Haugaard er bekymret for det fremtidige samarbejde med det politiske system i Køge, tillægger Mogens Haugaard mine udtalelser langt større »magt«, end jeg i hvert tilfælde forestiller mig.

Når jeg foreslår en boykot af Køges Handelsliv, handler det om at lægge maksimalt politisk pres for at få omgjort den beslutning om betalingsparkering, som Køge Kommune pålægger pendlere fra Stevns.

Det er fuldstændig urimeligt, at politikerne i deres iver for byudvikling påligner de hårdtprøvede Stevns-pendlere yderligere månedlige udgifter, så jeg har absolut ikke behov for at beklage mine udtalelser.

Kære Mogens – det er altid godt at holde en god tone, og respekt er bedst, hvis den er gensidig…

Med venlig hilsen

Thomas Overgaard (A)

Kommunalbestyrelsesmedlem