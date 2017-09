Svar til Niels Hansen

(Last Updated On: 11. september 2017)

Jeg samarbejder gerne bredt med alle, uanset partifarve eller køn, som vil medvirke til at skabe mere åbenhed og borgerinddragelse, fremme den grønne dagsorden, skabe udvikling i kommunen, gøre det bedre for vore børn og ældre og øge fokus på vore landsbyer. Jeg udelukker ingen på forhånd i forhold til samarbejde.

Jeg mener bestemt, at man skal vælges på sine holdninger frem for sit, køn, etnicitet, eller bopæl i kommunen. Det er dog et faktum, at kvinder er stærkt underrepræsenteret i kommunalbestyrelser over hele landet. Derfor har vi valgt at sætte fokus på det, netop for at skue fremad.

Det er efter min mening ikke mændenes skyld, at fordelingen er, som den er, men et ansvar og en udfordring, som kvinderne selv må tage på sig. Jeg mener ikke, at kvinder gør det værre eller bedre end mænd, men at der skal gøres en ekstra indsats for at øge andelen af kvinder, så fordelingen bliver mere lige.

I øvrigt ville jeg intet problem have med, at mændene gjorde noget lignende. For eksempel sammen med Mænds Mødesteder, som jo er et fantastisk initiativ for mænd, der har bredt sig langt ud over kommunens grænser.

Sidst, men ikke mindst, skal jeg gøre opmærksom på, at initiativet til arrangementet ikke er mit. Jeg er blot budbringer og en del af arbejdsgruppen, som har bred politisk forankring, hvilket vil fremgå af pressemeddelelsen i denne uge.

Venlig hilsen

Line Krogh Lay

Radikale Venstre