Svar på »Kommunal hjælp til affaldssortering«

Tak til Eddie Fornø for at tage et vigtigt spørgsmål op omkring ældre mennesker, måske med demens, som gør, at de bor på plejecenter. Hvad skal de gøre, hvis Stevns Kommune beslutter at indføre et nyt affaldssystem?

For det første, vil jeg gerne sige, at jeg er meget forstående for, at der kan være en reel bekymring blandt for eksempel ældre medborgere i Stevns Kommune. Den bekymring tager jeg alvorligt. For det vil helt sikkert vise sig, at nogle medborgere ikke kan magte de nye udfordringer, selv når vi har fået mere viden om et eventuelt nyt affaldssystem, og vi har fået hjælp til at komme i gang, og alt andet er prøvet.

Derfor vil jeg også gerne igen understrege, at der altid vil være tale om en individuel og konkret vurdering i hvert eneste tilfælde. Hvis man ikke er i stand til at affaldssortere, skal vi naturligvis tage hensyn til det. Det kan for eksempel være på grund af handicap eller sygdom som demens. Eddie Fornøe retter et helt relevant fokus på de borgere, som af den grund bor på et plejecenter.

Min pointe er blot, at fritagelse ikke bør være et udgangspunkt, blot fordi dåbsattesten er blevet lidt gulnet. De allerfleste ældre er i dag heldigvis langt mere friske end i tidligere tider. Og vi ved jo alle godt, at jo længere tid, vi er i stand til at holde os i gang både fysisk og mentalt, jo mere lægger vi både år til livet, og liv til årene. Og det kan være små opgaver og øvelser. Det nytter alt sammen. Så om det er et æble om dagen, en støvsugning, en tur ud til postkassen eller at sortere affald, så giver det alt sammen god træning af både muskler og hjerneceller i hverdagen. Og ude ved postkassen kan man måske møde sin nabo og få dagens gode sludder.

Så nu må vi vente og se, om Stevns Kommune på et tidspunkt får et nyt affaldssystem med sortering. Sker det, så skal vi sammen finde løsninger på, hvordan det kan indføres på en tryg måde for alle.

Jakob Bigum Lundberg

Direktør

Stevns Kommune