(Last Updated On: 1. november 2017)

Der en god forklaring på, hvorfor den sidste strækning frem til Valnøddevej ikke er taget med i første omgang.

Den er, at vi snart går i gang med at ombygge de to kryds ved Valnøddevej og Hybenrosevej. Når vi er færdige med at ombygge de to kryds, kommer der nyt slidlag på det stykke vej, du efterspørger.

Venlig hilsen

Jacob Asbjørn Jacobsen

Teknik & Miljø, Stevns Kommune