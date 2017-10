Svar til Steen S. Hansen

(Last Updated On: 3. oktober 2017)

For Steen S. Hansen er der stadig tvivl om, hvorvidt Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance eller Venstre arbejder for, at stevnske unge ikke afvises ved døren, når de næste år søger ind på gymnasiet.

Det undrer mig ærlig talt, at Steen S. Hansen kan have den holdning.

I Det Konservative Folkeparti var vi det første parti til at påpege, at stevnske elever blev afvist på gymnasierne. Det skete i et læserbrev, der første gang blev bragt d. 19. april under overskriften “De unge kommer sidst i køen.” Jeg har efterfølgende offentligt forklaret, at jeg hele tiden er i tæt dialog med vores ordførere på Christiansborg, som tager sagen meget alvorligt. Senest besøgte jeg Christiansborg i sidste uge. Det samme mener jeg i øvrigt gælder for Liberal Alliance, Venstre og alle de andre partier på Stevns.

Alligevel mener den socialdemokratiske borgmesterkandidat, at vi “bør komme på banen.” Kan man tale om, at der er gået valgkamp i retorikken? Men her har du dit svar Steen S. Hansen: Vi er meget opmærksomme på, at der findes en løsning for vores unge. Vi er i tæt dialog med regeringen. Giv ministeren og regeringen tid til at lave den bedste løsning. Jeg er helt rolig ved at der kommer en aftale – hvor også forligskredsen bliver inddraget.

Mikkel Lundemann

Borgmesterkandidat

Det Konservative Folkeparti, Stevns