Syng salmer med din baby

(Last Updated On: 18. oktober 2017)

Hårlev: På onsdag i næste uge, den 25. oktober, begynder et nyt babysalmesangshold i Hårlev Kirke med underviser Maria Høyer.

Babysalmesang er sang, musik, bevægelse og rytmik for børn i alderen 2 til 12 måneder med udgangspunkt i de danske salmer. Det er gratis at deltage og tilmeldingen sker til Maria Høyer.

– Alle er velkomne. Vi synger, danser og vugger salmernes stemning ind i de små, som oplever med alle sanser. Der lyttes til musik, babyerne gynges i tæpper, vi laver rytmer – alt imens vi bruger kirkerummet og dets muligheder, forklarer Maria Høyer, og hun fortsætter:

– Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med – og man skal ikke “kunne synge”. Det vigtige er at få en god og anderledes oplevelse sammen med sit barn. Salmerne læres undervejs, og enhver synger med sit næb. Der fokuseres på kontakten til børnene via bevægelse og sang. Sang og musik stimulerer dit barns kreative udvikling.