Sytten kandidater stiller op for Nyt Stevns

(Last Updated On: 8. juni 2017)

Den nyligt stiftede lokalliste Nyt Stevns stiller med den indtil videre største liste af kandidater til efterårets kommunalvalg

Nyt Stevns kandidaterne er bagerst fra venstre: Martin Milbrat Petersen, Roula Albitar Nielsen, Rehné Høst Altenburg, Mogens Haugaard Nielsen, Johnny Andersen, Poul Erik Brixtofte, René Langelund Larsen, Conni Høgh Olsen, Birger Merwald, Anne Marie Lindegaard, Jørgen Larsen og Marianne Bisgaard. Foran står: Inge Milbrat, Helle Lykke Juul og Gitte Dahl Nielsen. Siddende forrest er det Grethe Ahrensbach. Lea Meyer Jørgensen var forhindret i at deltage på opstillingsmødet og er derfor ikke med på billedet. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Højerup: På lokalisten Nyt Stevns’ opstillingsmøde præsenterede 16 vidt forskellige kandidater deres fokusområder, som de hver især vil arbejde for, hvis de bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen ved valget den 21. november.

I spidsen for de 16 kandidater er borgmesterkandidat – og nuværende borgmester i Stevns kommune – Mogens Haugaard Nielsen. Han kunne byde 68 stemmeberettigede deltagere velkommen til opstillingsmødet på Højeruplund tirsdag aften.

Et møde der hele vejen igennem var præget af stor optimisme og positivitet.

Et alsidigt hold

– Det har været en fantastisk spændende proces frem til i aften, og nu skal jeg samarbejde med 16 meget kompetente kandidater. Nu skal vi arbejde på at høste så mange personlige stemmer som muligt, sagde Morgens Haugaard Nielsen efter kandidaternes præsentationer.

Ser man nærmere på de 16 kandidater, viser der sig et på mange måder alsidigt hold med vidt forskellige kvalifikationer og forudsætninger. Ni kvinder og otte mænd, den yngste 34 år og den ældste over 70 år, med bopæl spredt rundt i kommunen fra Rødvig i syd til Strøby Egede i nord – nogle født på Stevns, mens andre er flyttet hertil.

Listen tæller både landmanden, førtidspensionisten, bryllupsarrangøren, dansk top-sangerinden og proceskonsulenten, skolelæreren, butiksindehaveren, sosuassistenten og virksomhedsmentoren. Nogle har fokus på ældreområdet, andre de unge eller erhvervslivet, foreningslivet, de frivillige, infrastrukturen med mere.

Lokal og ikke landspolitisk

Flere indledte deres præsentation med at fremhæve, at de kunne se sig selv i Nyt Stevns, fordi det er en lokalliste, som ikke refererer til en landspolitisk organisation.

– Havde det været Venstre, så havde jeg aldrig sagt ja til at stille op. Men med Nyt Stevns er det noget andet. Vi, der står her i aften, vil det bedste for Stevns. Vi er ikke styret af et stort, landsdækkende parti med en stærk organisation. Det ser jeg som en fordel og derfor vil jeg gerne være med, sagde Conni Høgh Olsen, som blev aftenens stemmesluger og placerer sig som nummer to på listen efter Mogens Haugaard Nielsen.

De store partier på Stevns, Venstre og Socialdemokratiet, har henholdsvis 11 og 15 opstillede kandidater på deres lister. Det betyder, at Nyt Stevns, der kun er godt to måneder gammel, er den indtil videre største liste i kommunen.

Nyt Stevns blev stiftet den 4. april i år og tæller i dag 114 medlemmer. Listen, der er med sideordnet opstilling, er fortsat åben, og nye kandidater vil blive sat nederst på listen i den rækkefølge de melder sig.

rmh

Kandidatliste Nyt Stevns: