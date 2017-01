Sct. Georgs Gildet vil hermed gerne sige tak til alle, der støttede vores juletombola.

Vi har gennem 61 år haft denne tombola stående på Nytorv.

Overskuddet fra tombolasalget går ubeskåret til julehjælp til borgere i Stevns Kommune.

Vi var så heldige, at vi i år fik helt udsolgt – takket være jer. Det betyder, at vi har et pænt overskud at dele ud af næste år.

Venlig hilsen og tak

Sct. Georgs Gildet i Store Heddinge