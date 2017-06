Tak til Hotherhaven

(Last Updated On: 1. juni 2017)

I sidst uge af Stevnsbladet var der ros til Hotherhavens personale. Jeg vil tilslutte mig denne ros og sige en stor tak for de tre år, som min mor oplevede som beboer på H2 i Hotherhaven.

Der er masser af udfordringer for personalet på en afdeling, hvor beboerne dag for dag bliver dårligere og personaleressourcerne ofte har svært ved at slå til.

Men trods travlhed hos personalet, var der altid tid til en lille snak, et klap på kinden eller et knus til min mor, og en snak med os pårørende, når vi kom på besøg. En kop kaffe sammen med de andre beboere, mens min mor stadig kunne sidde med ved bordet og en kop kaffe til os, da hun blev sengeliggende og en støtte i den sidste svære tid.

Den professionelle tilgang kombineret med empati og forståelse både for min mors og vores situation var enestående, og det vil vi gerne sige en stor tak for.

Kære politikere, I bør sætte stor pris på jeres personale. De løber »langt på literen«. Derfor er det også med stor bekymring, at vi oplever, at politikere er så optaget af at smide penge ud til udlicitering af opgaven.

De penge, der spildes på at lave udbud og samle op efter konkurser hos de private udbydere, kunne anvendes i den offentlige ældrepleje og gøre gavn, de steder, hvor der er så stor travlhed, at det går ud over kvaliteten.

Det siges, at der i de senere år, er tilføjet milliarder til ældreområdet fra Folketinget til kommunerne. Måske kunne vi få vores politikere på Stevns til at fortælle, hvordan de midler er anvendt i Stevns Kommune? Eller vi kan rejse spørgsmålet ved det kommende kommunevalg?

Marianne Hansen

Venøvej 9

Hårlev